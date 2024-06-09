Байден оговорился и рассказал о помощи США Ираку

Байден сообщил, что Ираку пришлось долго ждать помощи США, имея в виду Украину

Президент США Джо Байден оговорился, когда рассказывал о помощи США Украине. Вместо Киева американский лидер упомянул Ирак и заявил, что стране долго пришлось ждать поддержки от Штатов. Речь Байдена опубликовал Белый дом на своем сайте.

«Идея, о которой некоторые говорят, что мы стали сейчас полуизоляционистами. Я имею в виду, идея, что нам пришлось ждать все эти месяцы просто, чтобы получить деньги для Ирака», — высказался он.

Ранее Байден перепутал названия стран и в результате оговорки раскритиковал решение Вашингтона «лезть на Украину». После этого он исправился, уточнив, что имел в виду Ирак и Афганистан. Президент добавил, что решение о вторжении в Ирак породило новые проблемы.