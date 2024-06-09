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14:03, 9 июня 2024Бывший СССР

Бойцы подняли российский триколор над Часовым Яром и попали на видео

Военкор Руденко показал установленный в Часовом Яре российский флаг

Кадр: Telegram-канал « Репортёр Руденко V»

Бойцы Вооруженных сил России подняли триколор над Часовым Яром и попали на видео. Кадры из зоны боевых действий опубликовал военкор Андрей Руденко в Telegram.

Ролик был снят беспилотником в микрорайоне Канал, уточнил журналист. На нем виден развевающийся на разрушенном здании бело-сине-красный флаг.

Руденко сообщил о продвижении российских войск к центра города, что стало возможно в том числе из-за перегруппировки украинских подразделений. «По сути, оставшиеся силы ВСУ (Вооруженных сил Украиныприм. «Ленты.ру») в Часовом Яре попросту бросили на разрыв», — написал он.

Ранее другой освещающий события в зоне спецоперации военкор — Юрий Котенок сообщил об отходе ВСУ из Часова Яра. По его словам, многие удерживавших город подразделений переброшены на харьковское направление.

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      Алан Босиков
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