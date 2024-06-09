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16:51, 9 июня 2024Силовые структуры

Дело возбудили после нападения на главу «Цифровых платформ» в Москве

В Москве СК возбудил дело после нападения на главу АНО «Цифровые платформы»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Уголовное дело возбудили после нападения с ножом на главу АНО «Цифровые платформы», бывшего директора по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсения Щельцина в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по статье о покушении. Подозреваемый задержан, ему предъявили обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщается, что на Щельцина напал 44-летний рок-музыкант, основатель группы «Пасека» Роман Медведкин.

Инцидент произошел в вечернее время на Сиреневом бульваре, когда потерпевший с другом шли в магазин по Сиреневому бульвару. Они сделали замечание незнакомым мужчине и женщине, которые громко разговаривали и что-то искали на детской площадке. В результате между компаниями произошла ссора, во время которой мужчина напал на друга Щельцина и нанес ему удары ножом, несовместимые с жизнью. После этого он набросился и на самого Щельцина. Ему нанесли три ранения. Потерпевший был госпитализирован.

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      Илона Палей
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