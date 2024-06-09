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16:07, 9 июня 2024Силовые структуры

Рок-музыкант напал с ножом на главу АНО «Цифровые платформы» в Москве

Рок-музыкант напал с ножом на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина
Арсений Щельцин

Арсений Щельцин. Кадр: РБК Конференции

Рок-музыкант напал на главу АНО «Цифровые платформы», бывшего директора по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсения Щельцина в Москве. Подробности передает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 9 июня, когда Щельцин с другом шли в магазин по Сиреневому бульвару. Так, они сделали замечание незнакомым мужчине и женщине, которые громко разговаривали и что-то искали на детской площадке.

Однако в ходе ссоры указанный мужчина набросился с ножом сначала на приятеля Щельцина, нанеся ему девять смертельных ударов. Затем он накинулся на самого Щельцина, который получил три ножевых ранения и оказался в больнице.

По данным Baza, нападавшим оказался 47-летний лидер музыкальной группы «Пасека» Роман Медведкин. В настоящее время задержанного допрашивают следователи, впоследствии ему будет избрана мера пресечения.

Ранее в июне в Санкт-Петербурге двое неизвестных в масках напали с ножом на супругу бывшего директора Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС) Владимира Шамахова.

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      Карина Черных
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