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17:10, 9 июня 2024Россия

Главу АНО «Цифровые платформы» ранили ножом почти в сердце

Жена главы АНО «Цифровые платформы»: Щельцину чуть не попали ножом в сердце

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Во время нападения в Москве главе АНО «Цифровые платформы», бывшему директору по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсению Щельцину чуть не попали ножом в сердце. Об этом сообщила его супруга Евгения, передает «Газета.ru».

По ее словам, совершивший нападение музыкант Роман Медведкин вел себя агрессивно и напал на Щельцина и его товарища, нанеся им множественные ножевые ранения. «Арсений был в шоке, пытался его как-то отогнать, как-то его защитить. Тоже получил три ножевых ранения. Одно почти до сердца», — сказала она.

Евгения отметила, что скорая и полиция очень быстро приехали на место происшествия, оперативно задержав Медведкина и женщину, которая в момент совершения преступления была вместе с ним. Жена Щельцина добавила, что ее супруг сейчас находится в больнице и уже идет на поправку. «Конечно, в шоке находится от того, что друг не выжил. У друга видимо были несовместимые с жизнью ранения. Потому что на том месте я сейчас была — там просто огромная лужа крови — в мой рост», — заявила она.

О нападении на Щельцина и его друга в Москве стало известно днем 9 июня. Сообщается, что инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда мужчины шли в магазин по Сиреневому бульвару и сделали замечание незнакомым мужчине и женщине, которые громко разговаривали и что-то искали на детской площадке.

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      Алевтина Запольская
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