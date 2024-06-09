Иммунолог высказался о заболеваемости COVID-19 в России

Иммунолог Крючков: рост заболеваемости COVID-19 в России недооценен

Рост заболеваемости COVID-19 в России недооценен, считает генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о ситуации с коронавирусом в стране.

Идет массовый недоучет новых случаях. Речь идет и о заболеваемости, и о госпитализируемости, и о летальности. Все эти параметры сильно недооценены, особенно заболеваемость Николай Крючков иммунолог

По мнению специалиста, это происходит из-за низкой тестируемости на ковид. Также на большую заболеваемость влияет снижение уровня вакцинации, считает он. В то же время он отметил, что сейчас коронавирус сильно отличается от первоначального варианта.

«У нас произошел большой перелом в положительную сторону в конце 2021 года, когда в ноябре заметили омикрон-линию. К началу 2022 года омикрон повсеместно начал вытеснять с большим перевесом все остальные линии. Это был большой скачок вниз по патогенности и летальности — от трех до шести раз. А дальше у нас патогенность и летальность не менялись, заразность поддерживается на том же высоком уровне, немножечко идет вверх, потом стабилизируется, немножко вниз — такие колебания. Но никакого снижения заразности тоже не происходит», — добавил он.

Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, более 80 тысяч россиян в текущий момент заражены вирусом COVID-19. Более 20 тысяч заболевших находятся в больницах. По словам чиновника, российская система здравоохранения готова среагировать в случае новых угроз.