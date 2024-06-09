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09:26, 9 июня 2024Россия

В Минздраве назвали число зараженных COVID-19 россиян

Мурашко: 80 тысяч россиян заражены COVID-19, 20 тысяч в больницах

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Более 80 тысяч россиян на данный момент заражены вирусом COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

«Сегодня в России зафиксировано более 80 тысяч человек с коронавирусом — более 20 тысяч из них находятся на лечении в стационарах», — раскрыл подробности министр здравоохранения.

Он заверил, что российская система здравоохранения готова «среагировать и подстроиться под ситуацию» в случае новых угроз.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала особенности выявленного в России штамма FLiRT. По ее словам, симптомы этого штамма схожи с теми, что проявляются при кишечной инфекции.

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      Варвара Кошечкина
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