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14:59, 27 мая 2024Россия

Попова назвала особенности выявленного в России штамма FLiRT

Попова: симптомы штамма коронавируса FLiRT можно спутать с кишечной инфекцией

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Симптомы штамма коронавируса FLiRT, случаи заболевания которым выявили в России, схожи с теми, что проявляются при кишечной инфекции. Об этом, называя особенности нового варианта вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит Life.ru.

«Для этого штамма характерны симптомы, похожие на кишечную инфекцию. Здесь важно не перепутать, поэтому важно обратиться за медицинской помощью. Обратиться к врачу, чтобы было назначено адекватное лечение, которое есть сегодня против инфекционных заболеваний и в РФ используется очень эффективно», — сказала Попова.

По ее словам, FLiRT не несет никаких рисков и не ведет к более тяжелому течению инфекции, однако более заразен, из-за чего фиксируется повышенная заболеваемость. Глава Роспотребнадзора заверила, что специалисты федеральной службы работают на границе и контролируют риск завоза инфекции, чтобы не допустить его широкого распространения,

О том, что в России выявили вариант коронавируса FLiRT, стало известно в среду, 22 мая. Как уточнили в Роспотребнадзоре, доминирующим штаммом в стране при этом остается омикрон, однако мониторинг позволил выявить даже единичные новые геноварианты. По последним данным, в России выявили 178 случаев заражения этим штаммом.

Как отмечал инфекционист Сергей Вознесенский, распространение подштаммов группы коронавируса FLiRT в России является нетипичным, так как для подобных инфекций рост заболеваемости в конце мая не характерен — на этот период, как правило, приходится спад числа заражений. Такую ситуацию, по словам специалиста, могла вызвать довольно значимая мутация у FLiRT.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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