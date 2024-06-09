Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:24, 9 июня 2024Мир

Ле Пен поддержала решение Макрона о роспуске Нацсобрания

Ле Пен после роспуска Нацсобрания Франции заявила о готовности ее партии править

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен поддержала решение президента страны Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания — нижней палаты парламента, пишет РИА Новости.

Политик также заявила, что ее партия готова взять власть в свои руки по итогам новых парламентских выборов, чтобы «положить конец массовой иммиграции и сделать покупательную способность приоритетом». «Готовы возродить Францию», — заявила она.

Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания Франции и назначил досрочные парламентские выборы. Уточняется, что первый тур состоится 30 июня, а второй — 7 июля.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы. Его партия проигрывает голосование в Европарламент

      В США рассказали о последствиях плохой подготовки новобранцев ВСУ

      Удар российской авиации по Нью-Йорку сняли на видео

      Во Франции объявили о наступлении постмакроновской эры

      В РПЦ призвали молиться за украинских уклонистов

      В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

      В Сумах и Сумской области Украины пропал свет

      Морпех США решил поехать в зону СВО на стороне России

      В Швейцарии предрекли исход саммита по Украине

      Самолет ВСУ впервые ударил по цели в России вне новых регионов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше