Ле Пен поддержала решение Макрона о роспуске Нацсобрания

Ле Пен после роспуска Нацсобрания Франции заявила о готовности ее партии править

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен поддержала решение президента страны Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания — нижней палаты парламента, пишет РИА Новости.

Политик также заявила, что ее партия готова взять власть в свои руки по итогам новых парламентских выборов, чтобы «положить конец массовой иммиграции и сделать покупательную способность приоритетом». «Готовы возродить Францию», — заявила она.

Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания Франции и назначил досрочные парламентские выборы. Уточняется, что первый тур состоится 30 июня, а второй — 7 июля.