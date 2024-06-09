Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные выборы

Макрон объявил о роспуске Национального собрания Франции и досрочных выборах

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента страны — Национального собрания, и назначил досрочные выборы, первый тур которых состоится 30 июня, передает РИА Новости.

«Я распускаю этим вечером Национальное собрание. Скоро я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов, первый тур которых состоится 30 июня, второй — 7 июля», — сказал глава государства в ходе видеообращения к нации.

За несколько минут до обращения Макрона с призывом назначить новые парламентские выборы выступил Жордан Барделла, глава партии «Национальное объединение», побеждающей во Франции на выборах в Европарламент.

Партия «Возрождение» Эммануэля Макрона отстает от правой оппозиции в два раза, набрав 15,4 процента. На третьем месте – список депутатов от социалистов и партии «Общественное место».

Ранее газета Politico писала, что президент Франции и его блок могут проиграть на предстоящих выборах в Европейский парламент из-за их излишнего внимания к конфликту на Украине. По данным исследования Odoxa, лишь десятая часть от общего числа респондентов отметила, что конфликт на Украине повлияет на их решение в ходе выборов в Европарламент, в то время как 35 процентов опрошенных граждан сочли решающим для их выбора вопрос безопасности.