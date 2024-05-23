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11:34, 23 мая 2024Мир

На Западе предрекли Макрону поражение на европейских выборах из-за Украины

Politico: Макрон и его блок могут проиграть выборы в Европарламент из-за Украины

Фото: Alexis Sciard / imago-images.de / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон и его блок могут проиграть на предстоящих выборах в Европейский парламент из-за их излишнего внимания к конфликту на Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на опрос французской исследовательской компании Odoxa.

«В глазах французов общеевропейские темы и поддержка Киева по-прежнему выглядят отдаленными проблемами», — утверждается в публикации западного издания.

По данным исследования Odoxa, лишь десятая часть от общего числа респондентов отметила, что конфликт на Украине повлияет на их решение в ходе выборов в Европарламент, в то время как 35 процентов опрошенных граждан сочли решающим для их выбора вопрос безопасности.

По словам аналитика Odoxa Эрвана Лестроаны, граждан Франции «больше беспокоит безопасность внутри собственных границ, чем глобальная безопасность». При этом 70 процентов французов считают действия современных властей Франции недостаточными для борьбы с преступностью.

В апреле лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо усомнился в правдивости опросов, согласно которым на Украине готовы воевать 51 процент граждан Франции. Политик назвал подобные исследования манипуляцией.

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