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17:53, 15 апреля 2024Мир

Во Франции усомнились в 51 проценте готовых воевать на Украине граждан

Политик Филиппо: 51 процент французов, готовых воевать на Украине, — чепуха

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо усомнился в правдивости опросов, согласно которым на Украине готовы воевать 51 процент граждан Франции. Об этом политик сообщил в соцсети Х.

«Они манипулируют общественным мнением, особенно среди французской молодежи, путем публикации поразительных опросов, которые нужно детально изучить, чтобы понять! Например, "51 процент молодых французов готовы идти и воевать на Украине" и прочая чепуха!» — написал Филиппо, призвав «разоблачить этот фальшивый вопрос».

3 апреля стало известно, что в Харьков прибыли наемники из Франции и Грузии, а также боевики «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что французские войска могут участвовать в наземных операциях на территории Украины.

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      Виктория Кондратьева
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