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21:03, 9 июня 2024Мир

Министр военного кабинета Израиля ушел в отставку и раскритиковал Нетаньяху

Министр военного кабинета Израиля Ганц объявил об отставке и выходе партии
Бени Ганц

Бени Ганц. Фото: Nir Elias / Reuters

Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц объявил о своей отставке, а также о выходе своей партии из правительства страны, передает Reuters.

Он заявил, что это — «сложное и болезненное решение». Ганц также попутно раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявив, что тот мешает настоящей победе, а стратегическим решениям по конфликту в секторе Газа мешают политические соображения.

Попутно он призвал министра обороны Йоава Галанта «быть смелым и делать то, что правильно».

В мае Бени Ганц уже заявлял, что подаст в отставку, если Биньямин Нетаньяху не представит план действий в секторе Газа после окончания конфликта с ХАМАС.

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      Антон Похиляк
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