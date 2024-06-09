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14:34, 9 июня 2024Бывший СССР

На Украине назвали число женщин в ВСУ

Минобороны Украины заявило о 67 тысячах женщин в ВСУ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) состоят около 70 тысяч женщин. Такое число женщин-военных назвала замминистра обороны республики Наталия Калмыкова, ее цитирует ТАСС.

По данным Миноброны Украины, 48 тысяч украинок в данный момент проходят военную службу. «Сейчас в Вооруженных силах 67 тысяч женщин. Из них 19 тысяч — это различные сотрудники, все остальные — военнослужащие», — уточнила Калмыкова.

Калмыкова рассказала, что многие женщины управляют беспилотными летательными аппаратами. Находятся и те, кто хочет командовать артиллерийскими расчетами. При этом замминистра признала, что для женщин существует проблема карьерного роста в военной сфере.

7 июня Минобороны России объявило, что за минувшую неделю в плен российским военнослужащим в зоне специальной военной операции (СВО) сдались 27 бойцов ВСУ. О том, при каких обстоятельствах и на каких направлениях СВО пленены украинские военные, в ведомстве не уточнили.

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