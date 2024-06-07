В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

В Минобороны России заявили, что за неделю в плен сдались 27 бойцов ВСУ

За минувшую неделю в плен российским военнослужащим в зоне специальной военной операции (СВО) сдались 27 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом раскрыли в Минобороны России.

О том, при каких обстоятельствах и на каких направлениях СВО пленены украинские военные, в ведомстве не уточнили.

Ранее в Минобороны России сообщили о первом с февраля обмене пленными с Украиной, который прошел по формуле 75 на 75. Военнослужащих доставили в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что на тот момент ВСУ удерживали в плену 1348 российских военнослужащих. В свою очередь, в плену Вооруженных сил России находились 6465 украинских солдат.

Кроме того, 8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пленные офицеры ВСУ не хотят возвращаться домой, так как опасаются, что их отправят обратно в зону боевых действий. По его словам, военные сами просят не передавать их на Украину, считая, что в России они в безопасности.