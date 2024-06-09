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02:23, 9 июня 2024Россия

Названы сроки появления первых итогов испытаний российской вакцины против рака

Мурашко: первые результаты испытаний вакцины против рака появятся в конце года
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Globallookpress.com

Первые результаты исследований российской вакцины против рака могут появится уже в конце текущего года, такие сроки назвал глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он отметил, что на данный момент вакцина находится в стадии доклинических испытаний, по итогам которых специалисты приступят к клиническим.

Вакцина разработала совместной командой ученых из НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Мурашко добавил, что исследования финансируются за счет бюджета в рамках государственных заданий.

Ранее глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что в России провели первые испытания революционной вакцины против всех видов рака, и она показала хорошие результаты. Эксперимент в настоящее время продолжается.

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      Марина Совина
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