Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 9 июня 2024Наука и техника

Обнаружена рябь от столкновения Млечного Пути и неизвестного объекта

MNRAS: обнаружена рябь от недавнего столкновения с Млечным Путем

Фото: Jeremy Thomas / Unsplash

Астрономы Пенсильванского Университета и Политехнического института Ренсселера (США) обнаружили, что галактика Млечный Путь пережила недавнее слияние с неизвестной галактикой примерно 2-3 миллиарда лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Открытие основано на данных миссии Gaia, которая предоставила подробные карты движения более ста тысяч звезд. Исследователи проанализировали звездную рябь, которая, как предполагается, возникает в результате межгалактических взаимодействий.

Ранее считалось, что последнее крупное столкновение произошло 8-11 миллиардов лет назад, когда Млечный Путь слился с карликовой галактикой Гайя-Энцелад. На это событие указывала большая группа звезд, находящаяся в галактическом гало — сферической области из звезд и разреженного газа, окружающей диск Млечного Пути. Однако довольно четкая рябь, выявленная Gaia, означает, что еще одно слияние с другим объектом произошло относительно недавно.

Это событие слияния получило название Радиальное слияние Девы. Оно привело к появлению звезд и обломков гало внутренней области Млечного Пути, которые движутся по сильно эксцентричным орбитам. Авторы также предполагают, что в то же самое время произошло множество других слияний, чьи следы могут быть обнаружены в будущем.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Красная линия пересечена». Министр обороны Австрии оценила последствия разрешения ВСУ бить западным оружием по России

      Украинские военные подсели на энергетики

      В российском регионе прокомментировали дело замгубернатора

      В США указали на ошибку Зеленского

      Гигантский питон съел мать четверых детей в Индонезии

      Обнаружена рябь от столкновения Млечного Пути и неизвестного объекта

      Раскрыта судьба экипажа российского БТР после дуэли с Bradley

      Пропавшим в лесу детям из Тюмени пришлось отбиваться палками от волков

      В Германии задержали предполагаемого сторонника ИГ

      Бойцы поразили расчет миномета ВСУ во время его работы по российским позициям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше