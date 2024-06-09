Обнаружена рябь от столкновения Млечного Пути и неизвестного объекта

MNRAS: обнаружена рябь от недавнего столкновения с Млечным Путем

Астрономы Пенсильванского Университета и Политехнического института Ренсселера (США) обнаружили, что галактика Млечный Путь пережила недавнее слияние с неизвестной галактикой примерно 2-3 миллиарда лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Открытие основано на данных миссии Gaia, которая предоставила подробные карты движения более ста тысяч звезд. Исследователи проанализировали звездную рябь, которая, как предполагается, возникает в результате межгалактических взаимодействий.

Ранее считалось, что последнее крупное столкновение произошло 8-11 миллиардов лет назад, когда Млечный Путь слился с карликовой галактикой Гайя-Энцелад. На это событие указывала большая группа звезд, находящаяся в галактическом гало — сферической области из звезд и разреженного газа, окружающей диск Млечного Пути. Однако довольно четкая рябь, выявленная Gaia, означает, что еще одно слияние с другим объектом произошло относительно недавно.

Это событие слияния получило название Радиальное слияние Девы. Оно привело к появлению звезд и обломков гало внутренней области Млечного Пути, которые движутся по сильно эксцентричным орбитам. Авторы также предполагают, что в то же самое время произошло множество других слияний, чьи следы могут быть обнаружены в будущем.