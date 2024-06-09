Политолог Данилин: США руководят ударами ВСУ по России, что ведет к эскалации

Директор центра политического анализа Павел Данилин в беседе с «Известиями» указал на очевидность того, что США руководят ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России.

По его словам, это ведет к дальнейшей эскалации, и трудно сказать, к чему подобные шаги приведут в итоге. «То, что американцы это признают — это хорошо, у них не будет возможности рассказывать, что они не хотели бы эскалации», — добавил эксперт.

Он выразил мнение, что меры, принимаемые Соединенными Штатами и их союзниками из НАТО, могут привести к мировой войне. Франция и Германия, разрешившие Киеву наносить удары по российским территориями, сделали это, поскольку осознают, что Украина находится на грани поражения, они пытаются отсрочить его хотя бы на некоторое время.

Для лидера США Джо Байдена критически важно не допустить победы России во время своей избирательной кампании, добавил политолог. Если конфликт разрешится не в пользу Вашингтона, это нанесет огромный ущерб и американскому лидеру, и демократам, в том числе нынешний глава Белого дома может проиграть своему предшественнику и кандидату в президенты Дональду Трампу, заключил Данилин.

9 июня помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ уже использовали американское вооружение для нанесения ударов по «старой» российской территории. Он подчеркнул, что о применении дальнобойного оружия, переданного Киеву, для нанесения ударов нужно говорить как об уже свершившемся факте.