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17:29, 9 июня 2024Силовые структуры

Рокер назвал причину нападения с ножом на главу АНО «Цифровые технологии»

Напавший на главу АНО «Цифровые технологии» рокер якобы заступился за девушку

Кадр: ChizhRecords / YouTube

Лидер музыкальной группы «Пасека» Роман Медведкин назвал причину нападения на главу АНО «Цифровые технологии» Арсения Щельцина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам 47-летнего рокера, он заступился за девушку. Так, Щельцин с приятелем якобы начали оскорблять его 33-летнюю возлюбленную, чего он не смог стерпеть. В результате возник словесный конфликт, который перерос в драку.

При этом исполнитель отметил, что Щельцин с другом первыми напали и стали избивать его, после чего музыкант достал нож. В свою очередь родственники Щельцина утверждают, что избранница Медведкина призывала его к избиению оппонентов.

Известно, что главу АНО «Цифровые технологии» перевели из реанимации в хирургическое отделение столичной больницы, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в ночь на 9 июня, когда Щельцин с другом шли в магазин по Сиреневому бульвару. Так, они сделали замечание Медведкину и его избраннице, которые громко разговаривали и что-то искали на детской площадке. Отмечалось, что в ходе ссоры рокер набросился с ножом сначала на приятеля Щельцина, нанеся ему девять смертельных ударов, затем на самого Щельцина.

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      Карина Черных
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