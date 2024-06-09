Рокер назвал причину нападения с ножом на главу АНО «Цифровые технологии»

Напавший на главу АНО «Цифровые технологии» рокер якобы заступился за девушку

Лидер музыкальной группы «Пасека» Роман Медведкин назвал причину нападения на главу АНО «Цифровые технологии» Арсения Щельцина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам 47-летнего рокера, он заступился за девушку. Так, Щельцин с приятелем якобы начали оскорблять его 33-летнюю возлюбленную, чего он не смог стерпеть. В результате возник словесный конфликт, который перерос в драку.

При этом исполнитель отметил, что Щельцин с другом первыми напали и стали избивать его, после чего музыкант достал нож. В свою очередь родственники Щельцина утверждают, что избранница Медведкина призывала его к избиению оппонентов.

Известно, что главу АНО «Цифровые технологии» перевели из реанимации в хирургическое отделение столичной больницы, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в ночь на 9 июня, когда Щельцин с другом шли в магазин по Сиреневому бульвару. Так, они сделали замечание Медведкину и его избраннице, которые громко разговаривали и что-то искали на детской площадке. Отмечалось, что в ходе ссоры рокер набросился с ножом сначала на приятеля Щельцина, нанеся ему девять смертельных ударов, затем на самого Щельцина.