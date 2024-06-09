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14:23, 9 июня 2024Россия

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости рядом инфекций

В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости корью, коклюшем и бруцеллезом

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В 2023 году в России выросло число заражений рядом инфекций. Об этом сообщается в ежегодном докладе Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), передает РБК.

Отмечается, что в прошлом году общее число случаев заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями снизилось на 30 процентов относительно 2022 года: всего было выявлено 39,8 миллиона случаев против 57 миллионов соответственно. Однако по нескольким заболеваниям этот показатель, напротив, увеличился. Так, в сравнении со среднемноголетними показателями в 7,6 раза выросла заболеваемость коклюшем, в семь раз — корью, в 2,8 раза — гемофильной инфекцией, в 2,4 раза — туляремией, в 5,6 раза — вирусной внебольничной пневмонией, в два раза — норовирусной инфекцией и в полтора раза — энтеровирусными инфекциями и бруцеллезом.

В марте на фоне обсуждений в научном сообществе «болезни X» Роспотребнадзор сообщил о высоком уровне готовности России к новым вирусам. Позднее глава офиса Всемирной организации здравоохранения в стране Батыр Бердыклычев объяснил, что «болезнью Х» обозначают вероятную новую инфекцию, которая пока не проявилась. При этом возникновение новой эпидемии, по его мнению, является скорее вопросом времени.

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