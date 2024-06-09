Россиянам рассказали об опасности употребления мороженого в жару

Биолог Созыкин: употребление мороженого в жару может привести к ангине

Употребление мороженого в жару может быть чревато негативными последствиями для человека, включая риски быстрой ангины. Об этом заявил доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин. Его слова приводит газета «Известия».

Он напомнил, что в жару не рекомендуется переохлаждать слизистую. Когда человек употребляет мороженое при таких погодных условиях, он подвергается высоким рискам сильного перепада температур. В итоге при таком раскладе появляется вероятность спазма сосудов.

Когда происходит переохлаждение организма, добавил Созыкин, увеличивается активность миндалин. В итоге они увеличиваются, что вызывает у человека болезненные ощущения. «Вот вам и быстрая ангина, и различные вирусные заболевания», — резюмировал биолог.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил россиян о вреде мороженого, содержащего алкоголя, для здоровья мозга. Он уточнил, что этанол, сахар и сливки, содержащиеся в подобного вида продукции, являются негативными для организма человека сочетанием. В частности, спирт, по его словам, разрушает желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и ухудшает память и другие когнитивные навыки.