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20:21, 9 июня 2024Россия

Россиянин решил сделать скульптуру и застрял половым органом в цементе

22-летний москвич решил сделать скульптуру и застрял половым органом в цементе

Фото: Alina Kruk / Shutterstock / Fotodom

Россиянин застрял половым органом в цементе и вызвал скорую помощь. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, 22-летний москвич заявил медикам, что решил сделать из глины скульптуру полового члена. Однако в процессе мужчина перепутал составы и взял цемент. «Парень понял, что его половой орган оказался в ловушке, только когда цемент почти застыл», — пояснил инсайдер.

Впоследствии россиянин попытался размочить цемент водой, но не достиг успеха. В результате он обратился за помощью к врачам.

В мае сообщалось, что в Московской области у забравшегося на крышу поезда на станции «Электроугли» подростка-зацепера сгорел половой орган.

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      Карина Черных
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