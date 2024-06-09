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14:14, 9 июня 2024Путешествия

Россиянка отдохнула в столице ОАЭ и описала поездку фразой «совсем уж уныло»

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Россиянка отдохнула в Абу-Даби и описала поездку фразой «совсем уж уныло». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам туристки, столица ОАЭ показалась ей скучной. «Здесь чувствуется, что народ просто живет и работает. Туристы тоже есть, но в основном это те, кто приезжает на денек из Дубая посмотреть главные достопримечательности», — заметила путешественница.

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Россиянка заключила, что в следующий раз для поездки выберет Дубай, где можно разнообразить свой отдых различными развлечениями.

Ранее живущая в Европе тревел-блогерша поговорила с итальянцами, которые назвали ей три особенности жизни в России, выглядящие для них странными и воспринимающиеся как роскошь. Так, в частности, иностранцы поразились обилию кружков, на которые ходят российские дети.

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      Марк Успенский
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