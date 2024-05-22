Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:31, 22 мая 2024Путешествия

Европейцы назвали три «роскошные» особенности жизни в России

СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Живущая в Европе тревел-блогерша поговорила с итальянцами, которые назвали ей три особенности жизни в России, выглядящие для них странными и воспринимающиеся как роскошь. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Во-первых, иностранцы поразились обилию кружков, на которые ходят российские дети. «Маму мужа очень удивляет тот факт, что мой брат ходит на борьбу, шахматы, настольный теннис, виолончель и футбол. Да, конечно, это много, но, как я поняла из разговора, ее удивило бы любое количество секций, больше одной», — отметила блогерша, пояснив, что в Италии все дополнительные занятия для детей стоят дорого.

Во-вторых, итальянцы удивились высоким температурам в российских домах. «Здесь итальянцы поддерживают температуру зимой в домах около 18-22 градусов, чтобы платить меньше, естественно. Когда я рассказываю итальянцам, как у нас жарко в квартирах и что можно ходить в футболках, они только пожимают плечами», — пояснила путешественница.

Материалы по теме:
«Тут я и узнала, что ад на земле существует» История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее с иной стороны
«Тут я и узнала, что ад на земле существует»История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее с иной стороны
25 января 2022
«Побуду разрушителем легенд» Россиянка пожила в Италии, но вернулась в Москву. Почему она не захотела там остаться?
«Побуду разрушителем легенд»Россиянка пожила в Италии, но вернулась в Москву. Почему она не захотела там остаться?
30 мая 2022

Еще одна особенность жизни в России, о которой рассказала блогерша, — наличие у многих людей дачи. По ее словам, итальянцам невыгодно иметь второй дом, учитывая цены на газ и электричество в Европе.

«Поэтому когда итальянцы узнают о том, что у многих россиян есть дачи, у них сразу же возникает вопрос: "Они все такие богатые?"», — поделилась автор публикации.

Ранее эта же тревел-блогерша сравнила цены на продукты и недвижимость в Италии и России. Она призналась, что у них с мужем траты на продукты обычно составляют не больше 200 евро (около 19,7 тысячи рублей) в месяц.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Фигурантам дела об убийстве жителей Херсонской области предъявили обвинения. Жертвами военных стали семь человек

      Три европейские страны признают независимость Палестины

      Российский военный пять раз оставил часть и получил десять лет колонии

      В Харькове произошли взрывы

      Володин отреагировал на ордер МУС на арест премьер-министра Израиля

      На Украине оценили шансы Ермака стать президентом вместо Зеленского

      Россия пообещала Франции серьезный ответ в случае отправки войск на Украину

      В России запустят новый инструмент для помощи в покупке жилья

      В МИД предостерегли Францию от вмешательства в конфликт на Украине

      Врачи предупредили о вреде популярного сочетания продуктов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше