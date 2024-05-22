Европейцы назвали три «роскошные» особенности жизни в России

Живущая в Европе тревел-блогерша поговорила с итальянцами, которые назвали ей три особенности жизни в России, выглядящие для них странными и воспринимающиеся как роскошь. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Во-первых, иностранцы поразились обилию кружков, на которые ходят российские дети. «Маму мужа очень удивляет тот факт, что мой брат ходит на борьбу, шахматы, настольный теннис, виолончель и футбол. Да, конечно, это много, но, как я поняла из разговора, ее удивило бы любое количество секций, больше одной», — отметила блогерша, пояснив, что в Италии все дополнительные занятия для детей стоят дорого.

Во-вторых, итальянцы удивились высоким температурам в российских домах. «Здесь итальянцы поддерживают температуру зимой в домах около 18-22 градусов, чтобы платить меньше, естественно. Когда я рассказываю итальянцам, как у нас жарко в квартирах и что можно ходить в футболках, они только пожимают плечами», — пояснила путешественница.

Еще одна особенность жизни в России, о которой рассказала блогерша, — наличие у многих людей дачи. По ее словам, итальянцам невыгодно иметь второй дом, учитывая цены на газ и электричество в Европе.

«Поэтому когда итальянцы узнают о том, что у многих россиян есть дачи, у них сразу же возникает вопрос: "Они все такие богатые?"», — поделилась автор публикации.

Ранее эта же тревел-блогерша сравнила цены на продукты и недвижимость в Италии и России. Она призналась, что у них с мужем траты на продукты обычно составляют не больше 200 евро (около 19,7 тысячи рублей) в месяц.