Блогерша сравнила цены на жизнь в Италии и России

Живущая в Европе тревел-блогерша сравнила цены на продукты и недвижимость в Италии и России. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что обычно они с мужем тратят на продукты не больше 200 евро (около 19,7 тысячи рублей) в месяц. По словам путешественницы, если сравнивать цены на еду в Венеции и Крыму, откуда она родом, то «выходит ненамного дороже».

«Что довольно странно, ведь средние зарплаты знакомых в Венеции после налогов все же 1200-1800 евро (около 118-177 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). А вот зарплата в Крыму в 50 тысяч рублей уже считается вполне хорошей. Но, может, есть другие большие траты?» — предположила россиянка.

Проблема жилья, с ее точки зрения, весьма ощутима как в Европе, так и в России. Блогерша рассказала, что чтобы взять ипотеку в Италии, нужно поработать на хорошей работе от пяти лет.

«В месяц ипотечные взносы меньше 500 евро (около 49,2 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»), по меркам средних зарплат вполне нормально, чтобы оставалось на жизнь и на развлечения вроде путешествий», — заключила она, добавив, что купить пятикомнатную квартиру в материковой части Венеции можно за 150-200 тысяч евро (примерно от 14,7 до 19,7 миллиона рублей).

Россиянка также поделилась ценами на коммунальные услуги в Италии. Она отметила, что за два месяца им с мужем пришел счет за отопление в размере 150 евро (около 14,7 тысячи рублей) и за свет — в размере 80 евро (около 7,8 тысячи рублей).

«В принципе, не так уж и плохо, хотя должна сказать, что мы не топили на максимум, как в России, когда приходится открывать окна от жары», — пояснила она.

В феврале россиянин побывал в супермаркете Нидерландов и рассказал о ценах на продукты. По его словам, молоко в магазинах европейской страны стоит около 95 рублей за литр, а сыр продается по 2-3 тысячи рублей за килограмм.