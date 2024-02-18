Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:01, 18 февраля 2024Путешествия

Российский путешественник рассказал о ценах на яйца в Европе

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Россиянин побывал в супермаркете Нидерландов и рассказал о ценах на продукты. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Сами по себе Нидерланды — страна довольно дорогая, поэтому готовиться нужно к соответствующим ценникам», — предупредил путешественник. В первую очередь он обратил внимание на стоимость яиц — 350 рублей за десяток.

Материалы по теме:
В России поставили точку в вопросе с ценами на яйца. Сколько должен стоить десяток яиц и ждать ли снижения цен?
В России поставили точку в вопросе с ценами на яйца. Сколько должен стоить десяток яиц и ждать ли снижения цен?
10 января 2024
«Меня охватила паника». Россияне сравнили цены на яйца по всему миру и сильно удивились. Что они узнали?
«Меня охватила паника». Россияне сравнили цены на яйца по всему миру и сильно удивились. Что они узнали?
9 февраля 2024

По словам блогера, молоко в магазинах европейской страны стоит около 95 рублей за литр, а сыр продается по 2-3 тысячи рублей за килограмм. «За 400 граммов [куриного] филе просят порядка 750 рублей, то есть под две тысячи за килограмм», — добавил автор. Он уточнил, что чай там стоит в среднем около 200 рублей за пачку, а кофе — около 250 рублей.

Ранее россиянка описала цены на яйца на Бали фразой «меня охватила паника». Она отметила, что продукты в магазинах индонезийского острова в целом стоят недешево, поэтому туристам там проще питаться в ресторанах.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это вопрос жизни и смерти». Путин объяснил значение ситуации вокруг Украины для России

      Глава евродипломатии заявил о решении ситуации на Украине в течение трех месяцев

      Москвина объяснила интервью обвинявшему россиян в допинге журналисту из США

      Германия передала Украине непригодные к бою БТР

      В Кремле рассказали о докладах Путину по Авдеевке в режиме реального времени

      Путин рассказал о нежелании Киева завершить конфликт

      Минобороны объявило о полном взятии Авдеевки

      Стало известно о возможном возвращении Губина на сцену

      Российский путешественник рассказал о ценах на яйца в Европе

      Медведев назвал цели ядерных ударов России в случае войны с Западом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше