Российский путешественник рассказал о ценах на яйца в Европе

Россиянин побывал в супермаркете Нидерландов и рассказал о ценах на продукты. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Сами по себе Нидерланды — страна довольно дорогая, поэтому готовиться нужно к соответствующим ценникам», — предупредил путешественник. В первую очередь он обратил внимание на стоимость яиц — 350 рублей за десяток.

По словам блогера, молоко в магазинах европейской страны стоит около 95 рублей за литр, а сыр продается по 2-3 тысячи рублей за килограмм. «За 400 граммов [куриного] филе просят порядка 750 рублей, то есть под две тысячи за килограмм», — добавил автор. Он уточнил, что чай там стоит в среднем около 200 рублей за пачку, а кофе — около 250 рублей.

Ранее россиянка описала цены на яйца на Бали фразой «меня охватила паника». Она отметила, что продукты в магазинах индонезийского острова в целом стоят недешево, поэтому туристам там проще питаться в ресторанах.