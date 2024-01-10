В России поставили точку в вопросе с ценами на яйца. Сколько должен стоить десяток яиц и ждать ли снижения цен?

Росптицесоюз: яйца в России не подешевеют от поставок из Турции и Азербайджана

Стоимость яиц, установившаяся на уровне 110-125 рублей за десяток, является справедливой и адекватной, заявила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. По ее словам, россиянам не стоит ждать снижения цен на продукт после начала поставок из-за рубежа.

На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта Галина Бобылева гендиректор Росптицесоюза

По ее словам, сегодня отпускная цена яиц у производителей составляет 95-106 рублей, все остальное — собственные расходы розничных сетей и торговая наценка. Что касается импортных поставок, то заявленные объемы слишком малы в масштабах производства в России. Кроме того, закупочные цены в Турции и Азербайджане, откуда начали завозить первые партии продукта, такие же или выше.

В Росптицесоюзе и прежде заявляли, что запланированные объемы поставок 1,2 миллиарда штук при общем объеме годового производства в России в 45 миллиардов не повлияют на ценообразование.

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В Минсельхозе прогнозировали снижение цен после Нового года

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заверил, что цены на яйца пойдут на спад после Нового года. По его словам, основная причина подорожания заключается в существенном росте спроса на мясо кур и яйцо.

Поэтому, даже несмотря на увеличение производства, догнать возросшие потребности мы сможем только в следующем году. Но мы это обязательно сделаем Дмитрий Патрушев министр сельского хозяйства России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, также связала рост цен на яйца высоким спросом. «И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — объяснила она.

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Из-за того, что куриные яйца в России подорожали за год более чем в полтора раза, в стране с 1 января 2024 года обнулили на полгода таможенные пошлины на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции. По данным Федеральной антимонопольной службы России, цены на продукт с начала 2023-го выросли на 40 процентов. Только в ноябре стоимость яиц подскочила на 15 процентов. 9 января стало известно, что из Турции в страну поступила очередная партия яиц объемом 19,36 тонны (316,8 тысячи штук).

Путин извинился перед россиянами за цены на яйца

14 декабря в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин принес гражданам свои извинения за резкий рост цен на куриные яйца, которые, по его словам, для многих граждан являются одним из главных источников белка. Глава государства также рассказал о любви к куриным яйцам.

В свое время вообще мог десять [яиц] сразу с утра навернуть Владимир Путин президент России

Путин также сослался на то, что подорожание было вызвано сбоем в работе правительства, и пообещал, что ситуация с ценами будет улучшаться.