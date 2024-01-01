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00:15, 1 января 2024Экономика

В России обнулили пошлины на ввоз яиц из-за рубежа

Правительство обнулило импортные пошлины на куриные яйца ради снижения цен

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство России обнулило пошлины на ввоз куриных яиц из-за рубежа. Соответствующее решение приняли ради снижения цен на популярный источник белка.

Мера вводится с 1 января по 30 июня 2024 года — ранее размер импортной пошлины составлял 15 процентов. Поставщики смогут ввести в Россию 1,2 миллиарда яиц, предпочтение будут отдавать экспортерам из дружественных стран.

Власти ожидают, что решение отменить пошлины позволит насытить внутренний рынок и снизить цены на яйца. По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, цены на продукт с начала 2023-го выросли на 40 процентов. Только в ноябре стоимость яиц подскочила на 15 процентов.

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По словам доктора экономических наук, бывшего главы департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонида Холода, первые партии яиц из Турции, ввезенные с нулевыми пошлинами, появятся на прилавках к 10 января. Поставщики начнут оформление продуктов 2 или 3 числа — на отгрузки и необходимые формальности уйдет порядка недели, предположил эксперт.

В Совете Федерации считают, что ждать снижения цен на яйца следует не раньше весны 2024 года. По мнению зампредседателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, на регулирование рынка потребуется время.

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      Вячеслав Агапов
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