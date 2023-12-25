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08:54, 25 декабря 2023Экономика

Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца

Глава ЦБ Набиуллина объяснила резкое подорожание яиц высоким спросом
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, почему цены на куриные яйца резко взлетели. Об этом она высказалась в беседе с РБК.

Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца не только инфляцией, но и высоким спросом. Она напомнила ситуацию в 2021 году, когда то один, то другой тип товаров резко дорожал.

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«И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — объяснила она.

14 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, президент России Владимир Путин принес россиянам свои извинения за резкий рост цен на куриные яйца. Он добавил, что для многих граждан этот продукт является одним из главных источников белка.

В ноябре куриные яйца в России подорожали сразу на 15,07 процента. Тенденцию объяснили в том числе инфляцией и влиянием ослабления рубля, которое привело к росту цен на медикаменты, оборудование и в целом на то, что закупалось за рубежом для производства яиц и куриного мяса, а также ростом потребления внутри страны.

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      Марина Совина
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