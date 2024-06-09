Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:53, 9 июня 2024Силовые структуры

Российского экс-чиновника арестовали за растрату бюджетных миллионов рублей

В Ивановской области суд арестовал экс-чиновника за растрату 12 млн рублей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Ивановской области суд арестовал бывшего начальника департамента строительства и архитектуры за растрату бюджетных средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Экс-чиновник будет находиться под стражей до 5 августа 2024 года. По данным следствия, размер растраченных средств достигает почти 12 миллионов рублей.

Как стало известно РИА Новости, в декабре 2019 года по госконтракту была оплачена разработка проектной документации на капитальный ремонт здания кинотеатра в Иваново. Однако работы подрядчиком исполнены не были.

Ранее в Тюменской области прокомментировали дело замгубернатора региона Вячеслава Вахрина.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      «Не сомневаюсь, что поймут». Лавров разъяснил сигнал Путина о поставках оружия Украине и предупредил об ответе Москвы

      В Риме воры ограбили магазин Bulgari на полмиллиона евро

      В Женеве запретят демонстрацию свастики

      Глава Гагаузии пожелала вновь встретиться с Путиным

      Российского экс-чиновника арестовали за растрату бюджетных миллионов рублей

      В России высказались про сигнал Путина Западу о поставках дальнобойного оружия

      Москвичей предупредили о «мегаливне» в День России

      Моди в третий раз стал премьер-министром Индии

      Футбольный матч в Курске прервали из-за угрозы ракетной атаки

      В Британии заявили об успехе российских войск в боях за Часов Яр

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше