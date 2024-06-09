Российского экс-чиновника арестовали за растрату бюджетных миллионов рублей

В Ивановской области суд арестовал экс-чиновника за растрату 12 млн рублей

В Ивановской области суд арестовал бывшего начальника департамента строительства и архитектуры за растрату бюджетных средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Экс-чиновник будет находиться под стражей до 5 августа 2024 года. По данным следствия, размер растраченных средств достигает почти 12 миллионов рублей.

Как стало известно РИА Новости, в декабре 2019 года по госконтракту была оплачена разработка проектной документации на капитальный ремонт здания кинотеатра в Иваново. Однако работы подрядчиком исполнены не были.

Ранее в Тюменской области прокомментировали дело замгубернатора региона Вячеслава Вахрина.