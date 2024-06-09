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07:06, 9 июня 2024Силовые структуры

В российском регионе прокомментировали дело замгубернатора

Правительство Тюменской области содействует следствию по делу Вахрина

Фото: Unsplash

Правительство Тюменской области оказывает полное содействие следствию в связи с задержанием по подозрению в получении взятки заместителя губернатора региона Вячеслава Вахрина. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на официальный комментарий, опубликованный информационным центром правительства области.

Чиновники подчеркнули, что правительство оказывает полное содействие следствию. Губернатор Тюменской области Александр Моор в курсе сложившейся ситуации.

«Вне зависимости от обстоятельств, сфера ЖКХ, курируемая Вячеславом Михайловичем Вахриным, продолжит работу в штатном режиме», — отмечается в публикации.

Ранее Вячеслава Вахрина арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере. Он взят под стражу до 6 августа. Решение вынес Басманный суд столицы в субботу, 8 июня.

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      Марина Совина
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