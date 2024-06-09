Самолет ВСУ впервые ударил по цели в России вне новых регионов

Sky News: самолет ВСУ впервые атаковал цель в России вне новых регионов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые нанесли удар по цели в России за пределами новых регионов и Крыма. Об этом сообщил британский телеканал Sky News, ссылаясь на неназванные украинский военный источник.

По его данным, атаке подвергся объект в Белгороде. С какого расстояния производился пуск, в материале не уточняется. «Пока неясно, какой тип боеприпасов использовался, в том числе было ли это оружие западного производства», — пишет телеканал.

9 июня помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ уже использовали американское вооружение для нанесения ударов по «старой» российской территории. Он подчеркнул, что о применении дальнобойного оружия, переданного Киеву, для нанесения ударов нужно говорить как об уже свершившемся факте.