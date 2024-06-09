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20:06, 9 июня 2024Бывший СССР

Уничтожение американского танка Abrams попало на видео

Уничтожение ВС РФ американского танка Abrams под Авдеевкой попало на видео

Уничтожение американского танка Abrams под Авдеевкой Вооруженными силами Российской Федерации (ВС РФ) попало на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что цель была поражена FPV-дронами во время нанесения ударов спецназом по технике. Так, на размещенных кадрах видно, как боевая машина взрывается и горит в результате атаки.

«Спецназ "Отважных" громит танки врага», — гласит подпись к посту.

Ранее в июне Минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили еще один танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley на авдеевском направлении.

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      Карина Черных
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