Минобороны заявило об уничтожении еще одного Abrams

Минобороны: еще один танк M1 Abrams ВСУ уничтожен на авдеевском направлении

Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили еще один танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley на авдеевском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что танк M1 Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные поразили высокоточным снарядом «Краснополь», выпущенным из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С», а M2 Bradley была уничтожена расчетом FPV-дрона.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска имеют определенные успехи на авдеевском направлении и в направлении поселка Очеретино.