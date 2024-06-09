Уровень воды в Оби дошел до критической отметки в Югре

В ХМАО уровень воды в Оби достиг критической отметки в 940 см

Уровень воды в реке Обь достиг критической отметки на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО). Об этом сообщили в администрации Нижневартовска, пишет ТАСС.

По данным чиновников, к 9 июня уровень воды в Оби за сутки увеличился на два сантиметра, дойдя таким образом до отметки 940 сантиметров. Отмечается, что в случае возможного подъема до 980 сантиметров в регионе произойдет подтопление почти тысячи строений, в которых в сумме проживают почти три тысячи человек.

12 мая сообщалось, что в Нижневартовске в ХМАО был введен особый режим из-за угрозы паводка. Тогда уровень воды в Оби составлял 890 сантиметров.