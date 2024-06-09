Два самолета едва не столкнулись при взлете и посадке с одной полосы

В Индии самолет сел на полосу одновременно со взлетом с нее другого авиаборта

В индийском Мумбаи заходивший на посадку пассажирский самолет едва не столкнулся с другим бортом, который производил взлет с той же полосы. Видео инцидента, снятое очевидцем, опубликовал Telegram-канал «Афиша Daily News».

На кадрах видно, как один авиалайнер касается колесами взлетно-посадочной полосы в тот момент, когда другой отрывается от земли.

Авиакомпания проверяет обоснованность действий пилотов. В свою очередь, индийское авиаагентство отстранило разрешившего посадку диспетчера от работы.

Ранее на Ямайке самолет авиакомпании American Airlines сшиб несколько фонарей при заходе на посадку. Экипаж допустил отклонение от осевой линии и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из пассажиров не пострадал, при этом двигатель самолета был поврежден.

