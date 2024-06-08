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19:20, 8 июня 2024Путешествия

Пассажирский Boeing сшиб несколько фонарей при посадке

Boeing 737 выкатился за посадочную полосу на Ямайке и сбил несколько фонарей

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines сшиб несколько фонарей при заходе на посадку на Ямайке. Об этом сообщает авиационный Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел с лайнером Boeing 737-800 во время посадки в аэропорту Кингстона. Экипаж допустил отклонение от осевой линии и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), в результате чего сбил несколько фонарей, а затем вернулся на ВПП.

Как сообщает издание Jamaica Observer, в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, однако самолет получил сильные повреждения двигателя и посадочных фонарей.

В апреле пилоты российской авиакомпании Utair едва не посадили самолет на ВПП, на которой находился другой лайнер. Инцидент произошел в аэропорту Внуково. В процессе захода на посадку пилоты увидели, что на эту же полосу выруливает Boeing 767, который должен был вылетать в Душанбе. В итоге экипаж прервал посадку и ушел на второй круг.

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      Марк Успенский
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