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13:06, 22 апреля 2024Путешествия

Пилоты Utair едва не посадили самолет на полосу с другим лайнером во Внуково

Пилоты Utair не услышали диспетчера и вырулили на ВПП, куда садился самолет

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Пилоты российской авиакомпании Utair едва не посадили самолет на взлетно-посадочную полосу (ВПП), на которой находился другой лайнер. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, инцидент произошел утром в понедельник, 22 апреля, в московском аэропорту Внуково. Самолет Utair, который прилетел из Грозного, садился на ВПП. В процессе захода на посадку пилоты увидели, что на эту же полосу выруливает Boeing 767 той же авиакомпании, который должен был вылетать в Душанбе. В итоге экипаж прервал посадку и ушел на второй круг.

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Как уточняет издание, это произошло из-за того, что пилоты Boeing 767 не услышали команду диспетчера по причине блокировки радиочастоты другим лайнером. Отмечается, что прилетевший из Грозного борт позже благополучно приземлился, а второй самолет вылетел в Душанбе.

Ранее пилоты российской авиакомпании ошиблись полосой при посадке в московском аэропорту Шереметьево. Диспетчер контролировал ситуацию, в результате инцидента никто не пострадал.

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      Алина Черненко
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