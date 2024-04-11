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11:03, 11 апреля 2024Путешествия

Пилоты промахнулись полосой при посадке в аэропорту Москвы

Пилоты российской авиакомпании промахнулись полосой при посадке в Шереметьево

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилоты российской авиакомпании промахнулись полосой при посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 10 апреля, с лайнером, летевшим в столицу из Саратова. В воздушной гавани работали две из трех взлетно-посадочных полос (ВПП): посадки осуществлялись на правую, а взлеты производились с центральной.

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Когда Airbus А320 приступил к снижению, диспетчер установил связь с пилотами и дал указание продолжать заход на правую ВПП. Через некоторое время он проинформировал экипаж о незначительном отклонении от посадочного курса. Пилоты, в свою очередь, подтвердили информацию и ответили, что видят нужную полосу.

Диспетчер дал разрешение на посадку на правую полосу, ожидая, что экипаж совершит маневр, но самолет продолжил следовать прежним курсом с отклонением. В итоге он понял, что борт приземлится на центральную полосу, и дал команду севшему ранее воздушному судну ожидать на рулежной дорожке между двумя ВПП.

Как сообщает источник, диспетчер контролировал ситуацию и не стал обращать внимание пилотов на неправильный курс, поскольку заранее обеспечил им возможность сесть на обе полосы, которые были свободны.

Ранее стало известно, что пилоты российского самолета во время полета сняли наушники, выключили громкую связь и 20 минут не слышали пытавшегося докричаться до них диспетчера. На борту лайнера, летевшего из Санкт-Петербурга в Волгоград, было 189 пассажиров.

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      Алина Черненко
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