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11:15, 10 апреля 2024Путешествия

Диспетчер 20 минут пытался докричаться до пилотов российского самолета

Пилоты российского самолета сняли наушники и 20 минут не слышали диспетчера

Фото: Caleb Woods / Unsplash

Пилоты российского самолета во время полета сняли наушники, выключили громкую связь и 20 минут не слышали пытавшегося докричаться до них диспетчера. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в понедельник, 8 апреля, на рейсе из Санкт-Петербурга в Волгоград. На борту находилось 189 пассажиров и 6 членов экипажа.

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Как сообщает источник, на подлете к Москве диспетчер вышел на связь с пилотами, но не получил никакого ответа. Они отреагировали лишь спустя 20 минут. Дальнейший полет прошел в штатном режиме.

Комиссия Росавиации начала расследование инцидента. Выяснилось, что он произошел не из-за технической проблемы, а из-за выключенных динамиков громкой связи и снятых авиагарнитур в кабине пилотов. Отмечается, что этим экипаж нарушил требование руководства по производству полетов.

Командир воздушного судна объяснил потерю радиосвязи невнимательностью, взял на себя вину и попросил не наказывать второго пилота.

В марте в Якутии пилоты российского самолета Ан-38-120 авиакомпании «Алроса» после взлета потеряли связь с диспетчерами. Это произошло из-за потери радиосвязи обеих радиостанций.

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      Алина Черненко
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