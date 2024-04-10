Диспетчер 20 минут пытался докричаться до пилотов российского самолета

Пилоты российского самолета сняли наушники и 20 минут не слышали диспетчера

Пилоты российского самолета во время полета сняли наушники, выключили громкую связь и 20 минут не слышали пытавшегося докричаться до них диспетчера. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в понедельник, 8 апреля, на рейсе из Санкт-Петербурга в Волгоград. На борту находилось 189 пассажиров и 6 членов экипажа.

Как сообщает источник, на подлете к Москве диспетчер вышел на связь с пилотами, но не получил никакого ответа. Они отреагировали лишь спустя 20 минут. Дальнейший полет прошел в штатном режиме.

Комиссия Росавиации начала расследование инцидента. Выяснилось, что он произошел не из-за технической проблемы, а из-за выключенных динамиков громкой связи и снятых авиагарнитур в кабине пилотов. Отмечается, что этим экипаж нарушил требование руководства по производству полетов.

Командир воздушного судна объяснил потерю радиосвязи невнимательностью, взял на себя вину и попросил не наказывать второго пилота.

В марте в Якутии пилоты российского самолета Ан-38-120 авиакомпании «Алроса» после взлета потеряли связь с диспетчерами. Это произошло из-за потери радиосвязи обеих радиостанций.

