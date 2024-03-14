Пилоты российского самолета после взлета потеряли связь с диспетчерами

В Якутии пилоты самолета Ан-38-120 после взлета потеряли связь с диспетчерами

В Якутии пилоты российского самолета Ан-38-120 авиакомпании «Алроса» после взлета потеряли связь с диспетчерами. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что 13 марта воздушное судно должно было выполнять заказной пассажирский рейс из Мирного в Якутск. На борту находилось 12 пассажиров и два члена экипажа.

По данным источника, после взлета отказала радиосвязь обеих радиостанций, из-за чего пилоты не смогли связаться с органом организации воздушного движения. Командир воздушного судна подал сигнал бедствия и решил вернуться на аэродром вылета. Через семь минут Ан-38-120 благополучно сел в Мирном.

Якутское межрегиональное территориальное управление Росавиации начало расследование инцидента.

Ранее два воздушных судна с пассажирами на борту едва не столкнулись в воздухе. Нештатная ситуация произошла из-за ошибочных действий диспетчеров.