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17:09, 26 февраля 2024Путешествия

Два самолета с пассажирами на борту едва не столкнулись в воздухе

Самолеты Qatar Airways и Ethiopian Airlines едва не столкнулись в воздухе

Фото: Margo Brodowicz / Unsplash

Два воздушных судна с пассажирами на борту едва не столкнулись в воздухе. Об этом пишет портал Avherald.

Инцидент произошел с лайнерами авиакомпаний Qatar Airways и Ethiopian Airlines в субботу, 24 февраля. Первый самолет выполнял рейс по маршруту Доха (Катар) — Энтеббе (Уганда), а второй летел из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Дубай (ОАЭ).

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Опасное сближение лайнеров произошло из-за ошибочных действий диспетчеров. В результате летевший в Уганду самолет получил разрешение на снижение и избежал столкновения с направлявшимся в ОАЭ судном.

Ранее сразу пяти людям стало плохо на борту летевшего из Москвы в Якутск самолета российской авиакомпании S7 Airlines. Практически сразу после вылета на плохое самочувствие пожаловалась одна из пассажирок. В самолете оказались два врача УЗИ якутского научно-практического центра «Фтизиатрия», которые вместе с членами экипажа привели ее в чувство.

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      Фариза Бацазова
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