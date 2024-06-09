В Москве рыбак вонзил нож в прохожего и попал на видео

Москвич ударил прохожего ножом во время рыбалки, его сняли на видео

В Москве рыбак ударил прохожего ножом. Видеозапись происшествия опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram.

На кадрах россиянин борется с другим мужчиной, затем отталкивает его, после чего возвращается на прежнее место и вновь берется за удочку.

По информации надзорного ведомства, между горожанами произошел конфликт. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, решается вопрос о привлечении нападавшего к уголовному делу.

Ранее в Алтайском крае пенсионерка и беременная женщина обезвредили мужчину с ножом. Они смогли выхватить нож у нападавшего, после чего вытолкнули злоумышленника за порог дома и заперлись. Мужчину приговорили к девяти годам колонии особого режима.