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16:12, 9 июня 2024Мир

В Вашингтоне заявили о готовности Китая к диалогу с США

Советник Белого дома Салливан: КНР показала готовность к взаимодействию с США

Фото: Andrea Izzotti / Shutterstock / Fotodom

В последние несколько месяцев КНР показывает более высокую готовность к взаимодействию с США по вопросам распространения вооружений и контроля над ними. Об этом советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, это свидетельствует о зарождении подобных переговоров с Китаем. «Мы продолжим идти по этому пути и в то же время обеспечим наличие у нас надежных средств ядерного сдерживания, чтобы США были в безопасности, как и наши союзники», — добавил Салливан.

При это он указал на обеспокоенность Вашингтона развитием ядерных арсеналов КНР, России и КНДР, подчеркнув, что Соединенные Штаты будут внимательно следить за ситуацией.

Ранее представитель посольства Китая в США призвал Вашингтон прекратить действия по подрыву режима ядерного разоружения. Таким образом он прокомментировал высказывание советника Белого дома по ядерным вопросам Праная Вадди, допустившего увеличение соответствующего американского арсенала.

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      Алевтина Запольская
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