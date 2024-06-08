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07:59, 8 июня 2024Мир

В посольстве Китая обвинили США в подрыве режима ядерного разоружения

В Китае обвинили США в подрыве режима ядерного разоружения

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Соединенным Штатам следует прекратить действия по подрыву режиме ядерного разоружения. Об этом заявил представитель посольства Китая в США, пишет ТАСС.

Таким образом он прокомментировал выступление старшего директора Совета нацбезопасности Белого дома по вопросам нераспространения Праная Вадди. Ранее он допустил увеличение ядерного арсенала.

«США необходимо задуматься над своим поведением и взять на себя обязательство действовать правильно. США следует прекратить подрывать международный режим ядерного разоружения и ядерного нераспространения», — отметили в посольстве.

Так, представитель посольства отметил, что Китай не намерен применять ядерное оружие первой и вести гонку вооружений.

Накануне президент США Джо Байден подписал новые указания по условиям применения Вашингтоном ядерного оружия. В ближайшие годы Вашингтон планирует увеличить количество развернутых ядерных вооружений из-за якобы угроз со стороны противников, подчеркнул советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о готовности Вашингтона ввести новые санкции против КНР на фоне обострения ситуации на Украине.

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      Марина Совина
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