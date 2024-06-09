Балицкий заявил о сокращении «мясных штурмов» ВСУ из-за дефицита личного состава

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается сокращение попыток «мясных штурмов» на линии фронта из-за дефицита личного состава. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости

Он отметил, что практически по всем направлениям украинские войска перешли в большей степени к обороне, сдав при этом, в частности, села Крынки и Работино. «Противник выдыхается, это очевидно. Видно, что Запад устал, что вооружений не хватает, что сравниться с мощностью и идеологической убежденностью России очень тяжело», — добавил глава региона.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила командование ВСУ во лжи. По ее словам, в ходе заседания оборонного комитета украинского парламента оно скрыло потерю Киевом Работино и Крынок.