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11:51, 9 июня 2024Бывший СССР

В Запорожской области отметили сокращение «мясных штурмов» ВСУ

Балицкий заявил о сокращении «мясных штурмов» ВСУ из-за дефицита личного состава

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается сокращение попыток «мясных штурмов» на линии фронта из-за дефицита личного состава. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости

Он отметил, что практически по всем направлениям украинские войска перешли в большей степени к обороне, сдав при этом, в частности, села Крынки и Работино. «Противник выдыхается, это очевидно. Видно, что Запад устал, что вооружений не хватает, что сравниться с мощностью и идеологической убежденностью России очень тяжело», — добавил глава региона.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила командование ВСУ во лжи. По ее словам, в ходе заседания оборонного комитета украинского парламента оно скрыло потерю Киевом Работино и Крынок.

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