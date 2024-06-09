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12:33, 9 июня 2024Экономика

«Вкусно — и точка» отказалась от идеи открывать рестораны в Абхазии

«Вкусно — и точка» передумала открываться в Абхазии, считающейся частью Грузии

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» отказалась от идеи открывать свои рестораны в Абхазии. Об этом РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума заявил генеральный директор компании Олег Пароев.

По словам Пароева, в настоящее время Абхазия считается частью Грузии, где действует McDonald's. Так, компания передумала выходить на указанный рынок во избежание конфликта.

«Мы внимательно изучили рынок Абхазии и пришли к выводу, что не будем там открываться. Причин этому несколько: с одной стороны, Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, а там работает франшиза McDonald's, и мы бы не хотели создавать конфликт», — отметил он.

В то же время собеседник агентства отметил, что «Вкусно — и точка» готова открыться на территории России рядом с границей с Абхазией.

Ранее в июне сообщалось, что сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» не планирует открывать рестораны в новых регионах России из-за проблем с безопасностью.

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      Алина Гостева
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