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10:39, 9 июня 2024Экономика

Военно-морской флот России пополнится десятками новых кораблей

Замглавы Минпромторга Евтухов: ВМФ РФ пополнится 50 новыми кораблями в 2024 году

Фото: Elena Dunn / Globallookpress.com

В 2024 году военно-морской флот (ВМФ) России пополнится в общей сложности 50 новыми кораблями, включая лодки, малые ракетные и обеспечивающие суда. Об этом заявил заместитель главы Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) Виктор Евтухов. Его слова приводит Telegram-канал Zvezdanews.

Он уточнил, что в ведомстве уделят особое внимание фрегатам и корветам, способным работать в дальней морской зоне. Ряд подобных судов уже находятся на вооружении и несут боевые дежурства. Речь также идет о кораблях снабжения и других видов морских транспортных средств.

Евтухов напомнил, что в 2023 году состав российского ВМФ пополнили 32 корабля. Таким образом, в 2024-м прошлогодний показатель будет превышен на 18 судов.

Ранее в Министерстве обороны (Минобороны) сообщили, что в рамках Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2024» в Кронштадте покажут новые корабли и подлодки, поступившие на вооружение ВМФ РФ. Речь идет, в частности, о двух дизель-электрических подлодках проектов 636.3 и 677, корвете проекта 20380, а также малых ракетных кораблях проектов 21631 «Буян-М» и 22800 «Каракурт».

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