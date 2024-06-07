ВМФ покажет «Буян» и «Бастион» в Кронштадте

Минобороны: ВМФ покажет современные корабли и подлодки на МВМС

Современные корабли и подлодки, которые поступили на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России, покажут в ходе Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2024» в Кронштадте. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что у причальной стенки соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы разместят две дизель-электрические подлодки проектов 636.3 и 677, корвет проекта 20380, малые ракетные корабли проектов 21631 «Буян-М» и 22800 «Каракурт».

Корме того, посетители смогут увидеть морской тральщик проекта 12700, десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322, десантные катера проектов 21820 и 11770, противодиверсионный катер проекта 21980, а также малое гидрографическое судно и большой гидрографический катер. На суше военные покажут пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Ранее в июне источник ТАСС сообщил, что ВМФ России получит новую подлодку «Великие Луки» проекта 677 «Лада», которая может нести крылатые ракеты «Калибр», до конца 2024 года.