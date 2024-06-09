Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Россию ракетой «Нептун-МД» и дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести по России комбинированный воздушный удар. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Украинские войска атаковали российскую территорию с использованием дронов и ракеты «Нептун-МД» в период с 9:30 по 10:30 по московскому времени.

«Нептун-МД» и два беспилотника были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью, добавили в Минобороны.

Также об уничтожении нескольких воздушных целей сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Он сообщил, что при этом в одном из сел были повреждены два автомобиля, а в другом — остекление в двух многоквартирных домах. Сведений о типе перехваченных над регионом объектах Гладков не привел.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область. Так, 8 июня в небе над этим регионом был сбит еще один украинский дрон.