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11:45, 9 июня 2024Россия

ВСУ попытались нанести по России комбинированный воздушный удар

Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Россию ракетой «Нептун-МД» и дронами

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести по России комбинированный воздушный удар. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Украинские войска атаковали российскую территорию с использованием дронов и ракеты «Нептун-МД» в период с 9:30 по 10:30 по московскому времени.

«Нептун-МД» и два беспилотника были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью, добавили в Минобороны.

Также об уничтожении нескольких воздушных целей сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Он сообщил, что при этом в одном из сел были повреждены два автомобиля, а в другом — остекление в двух многоквартирных домах. Сведений о типе перехваченных над регионом объектах Гладков не привел.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область. Так, 8 июня в небе над этим регионом был сбит еще один украинский дрон.

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      Алан Босиков
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